Кисель Вадим поздравил украинских борцов, выигравших Чемпионат мира

Борьба в Украине развита на высоком уровне. Это доказали борцы греко-римского стиля на одном из престижнейших международных чемпионатов. В Финляндии прошел Чемпионат Мира по борьбе среди военнослужащих, в котором приняли участие команды из 27 стран, где Украина продемонстрировала небывалое мастерство. Впервые за всю историю подобных чемпионатов, Украинская сборная показала наилучший результат завоевав сразу 3 золотые медали, не смотря на то, что выступила не основным составом. Золотой призер Александр Шишман, не проиграл ни одной схватки, чем показал лучший результат в своей весовой категории 84 кг. Еще две золотых медали принесли команде Даниил Крымов, боровшийся в категории до 60 кг, и Сергей Рутенко, выступавший в весе до 96 кг. Бронзовыми призерами 27-го Чемпионата Мира среди военнослужащих стали Деменков Денис в в/к 66 кг и Чернецкий Александр в в/к 120 кг. Итого, в копилке нашей сборной оказалось 5 наград. Начиная с 1995 года и до этого времени Украинским борцам удалось завоевать всего две золотые медали. Первым чемпионом стал Александр Чернецкий в 2008 году, позднее его последователем стал Анатолий Козуля. Президент Федерации греко-римской борьбы Украины Вадим Владимирович Кисель доволен результатом подопечной команды, и поздравил победителей и всех участников Чемпионата.