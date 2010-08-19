Харьков наградили престижной премией за заслуги в области евросотрудничества

Харьков стал первым украинским городом, который получил премию Европы за заслуги в области европейского сотрудничества, сообщает ИТАР-ТАСС. Решение об этом было принято единогласно в Страсбурге Комиссией по окружающей среде, сельскому хозяйству, местным и региональным вопросам Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Как рассказал сегодня журналистам представитель организации, в начале следующей недели председатель ПАСЕ Мевлют Чавушоглу вручит награду городским властям. «Харьков является крупным культурным, научным и образовательным центром Украины, который ведет активное сотрудничество со многими городами-побратимами, - подчеркнули в Совете Европы. - Власти города способствуют расширению диалога между странами Западной и Восточной Европы». «Проходящие в Харькове события международного уровня, в частности, Харьковский городской фестиваль, международный футбольный турнир среди юниоров и фестиваль бальных танцев, ежегодно привлекают значительное количество участников со всей Европы», - отметили в организации.