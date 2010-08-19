На следующей неделе в Одессу приедет первая группа детей из России

Дети из пострадавших от пожаров регионов России прибудут на отдых в Одессу на следующей неделе. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу Одесской обладминистрации Эдуарда Матвийчука. «Группы российских детей прибудут к нам в три этапа. Первая группа детей будет состоять из 50-100 человек, следующие группы будут намного больше», - цитирует пресс-служба Матвийчука. «Мы выразили намерение пригласить в Одесский регион до 1 тысячи российских детей. Финансирование их отдыха будет осуществляться за счет средств благотворительного фонда, бюджетных средств на это затрачено не будет. Первая группа детей будет размещена в детском лагере «Молодая Гвардия», - добавил глава ОГА.