МВД: Взрыв в Борисполе – спланированная акция (ФОТО)

Как сообщал «Главред», вчера, 18 августа, в Борисполе взорвали автомобиль Land Rover. Как стало известно ТСН, машина принадлежала администратору аэропорта «Борисполь». Муж владелицы взорванного авто является начальником Бориспольского управления Госкомзема. «Версия случайного взрыва исключается. Более того, мы можем утверждать, что труп, который был найден на месте ЧП, принадлежит подрывнику. Он был не один. Его напарник скрылся с места происшествия на автомобиле. Нам известна марка и номера машины, она объявлена в розыск», - рассказал Николай Жуковский, начальник пресс-службы управления МВД в Киевской области. По его словам, милиция рассматривает несколько версий происшествия. Первая связана с деятельностью владелицы авто или ее мужа. Согласно второй версии, преступники по ошибке взорвали автомобиль. По словам начальника Главного управления МВД в Киевской области Константина Сапко, следственным управлением областной милиции уже возбуждено уголовное дело по статье 194 ч. 2 УК Украины. Как сообщалось, ранее заместитель министра внутренних дел Леонид Зима подтвердил факт задержания генерального директора аэропорта «Борисполь» Бориса Шахсуварова. В свою очередь, Генпрокуратура сообщила, что обыск в кабинете директора аэропорта «Борисполь» проводился в рамках уголовного дела в отношении бывшего министра экономики Богдана Данилишина за злоупотребление властью в корыстных целях, повлекшее тяжкие последствия. Также в Генпрокуратуре сообщили, что расследованное преступление не касается строительства терминала F аэропорта и растраты средств, выделенных на Евро-2012. Фото с сайта газеты «Сегодня»