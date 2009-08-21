дЭффект вакцинации

В Украине вновь вспыхнул прививочный скандал.

Причина – уже второе за последние несколько дней сообщение о смерти ребенка вследствие введения пятикомпонентной вакцины.

Донецкие прививки

17 августа в Больнице имени Вишневского в Донецке после сделанной прививки умер четырехмесячный Саша Бутко. На следующий день по факту гибели малыша возбудили уголовное дело по статье 140, часть 2 Уголовного кодекса Украины («Ненадлежащее использование профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее за собой смерть несовершеннолетнего»). В связи с этим, по данным прокуратуры области, были изъяты все документы во всех медицинских учреждениях, где находился ребенок, а позднее – запрещено использование вакцины «Пентаксима» против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b, которая, возможно, и привела к смерти ребенка.

Главный государственный санитарный врач Донецкой области по эпидемиологическим вопросам Тамара Беломеря не отрицала, что между вакцинацией и болезнью малыша, которая привела к его смерти, «существует временная связь». Напомним, прививка была сделана ребенку 14 августа, а 15 августа вечером его забрала «скорая помощь». В то же время Тамара Беломеря уверена, что между вакцинацией и смертью причинно-следственной связи нет, так как, скорее всего, летальный исход можно объяснить особенностями организма. «У мальчика была пневмония и, по-простому говоря, увеличена вилочковая железа, то есть, конечно, были проблемы с иммунитетом. Любой фактор, в том числе и пневмония, мог спровоцировать такой ход событий», – сказала журналистам специалист.

В тот же день в той же Первой донецкой городской больнице умер и второй младенец – Даниил Солод в возрасте 3,5 месяца. До этого малыш трое суток находился в состоянии комы. Как оказалось позднее, мальчику тоже была привита вакцина «Пентаксима» за двенадцать дней до того, как у него стало ухудшаться состояние здоровья – повысилась температура, пропал аппетит.

Как сообщил «Главреду» детский инфекционист Федор Лапий, который в данное время находится в Донецкой области в составе спецкомиссии, предварительно, вакцинацию не считают причиной смерти детей. «Что послужило причиной, будет выяснено в ходе расследования, – сказал он. – Дети были привиты качественной вакциной французского производства. Она хранилась в надлежащих условиях. И до этих случаев не один ребенок был привит этой вакциной и именно этой серии». Между тем на 18 августа 2009 года препаратом «Пентаксим» в Донецкой области были привиты 12,8 тыс. детей. Обычные местные и общие реакции были обнаружены лишь у 1,4%, что соответствует требованиям безопасности иммунологических препаратов.

Министр здравоохранения Украины Василий Князевич тоже уверен, что смерть двух младенцев в Донецкой области не связана с вакцинацией. По его словам, оба случая имеют разные причины и единственное, что их объединяет – регион.

Противопоказания и осложнения

Обратимся к инструкции по применению вышеуказанной вакцины. В документе записано, что препарат «Пентаксим» противопоказано принимать в таких случаях, как: прогрессирующая энцефалопатия, сильная реакция, развившаяся в течение 48 часов после предыдущей вакцинации вакциной, содержащей коклюшный компонент: повышение температуры тела до 40ºС и выше, синдром длительного необычного плача, аллергическая реакция, развившаяся после предыдущего введения подобной вакцины, подтвержденная системная реакция гиперчувствительности к любому ингредиенту вакцины, а также глютаральдегиду, неомицину, стрептомицину и полимиксину В, заболевания, сопровождающиеся повышением температуры тела, острые проявления инфекционного заболевания или обострение хронического заболевания (в этих случаях вакцинацию следует отложить до выздоровления).

Побочных действий может быть куда больше, чем противопоказаний. Реакции могут быть двух видов: местные, развивающиеся в течение 48 часов после вакцинации (болезненность, выражаемая непродолжительным плачем в покое или при несильном надавливании в области инъекции, покраснение и уплотнение в месте инъекции), и общие (повышение температуры тела до 38ºС в 1-10% случаев, до 39ºС в 0,1-1% случаев, свыше 40ºС в 0,01-0,1% случаев, раздражительность, сонливость, нарушения сна, анорексия, диарея, рвота). Реакцией на эту прививку может оказаться сыпь, крапивница, фебрильные и афебрильные судороги, гипотония и гипотонический-гипореактивный синдром, анафилактические реакции (отек лица, отек Квинке, шок).

Понятное дело, прочитав все это, можно попытаться объяснить смерть детей реакцией их организмов на введенную вакцину.

«Аллергическая реакция после прививки может быть у любого человека и на любую вакцину, – говорит Олег Назар, главный иммунолог Киева. – Это связано с особенностью препаратов. Дело в том, что вакцины выращивают, в частности, на куриных эмбрионах, то есть в препарате присутствуют дополнительные антигены, которые и могут вызывать аллергию. Так же практически во всех вакцинах, кроме субъединичных, например, от гриппа, содержится небольшое количество соединений ртути (в качестве консервантов) или антибиотики – гентамицин и неомицин, которые добавляются, чтобы в вакцине не появлялись инфекции. Вот и получается, что у человека может возникнуть аллергия не на вакцину, а на ее отдельные компоненты. Другой вопрос – определить, есть ли у ребенка на них аллергия, трудно».

Еще одно возможное последствие прививки – токсическая реакция на любую вакцину, связанная с неправильным ее хранением (несоблюдение низкотемпературного режима – 2-8ºС).

Также реакция на вакцину зависит от состояния ребенка. Если у него простуда, то вакцинации он не подлежит.

Классический сценарий: перед вакцинацией мы приходим к врачу, он смотрит на ребенка, решает можно вакцинировать или нет, тут же медсестра читает запись врача и делает укол. При осмотре доктор должен оценить, во-первых, есть ли воспалительные процессы, а во-вторых - склонность к аллергическим реакциям. Если у родителей есть аллергия, то она может по наследству передаться и ребенку, и тогда вакцинируют не просто так, а под прикрытием противоаллергических препаратов.

«Что касается вакцины «Пентаксима», то, оказывается, в государственных поликлиниках ее используют редко. Чаще – в частных, – продолжает Олег Владимирович. – Причина - она достаточно дорогая». Мы нашли ее по цене 520 гривен за одну дозу.

Вместе с тем, по словам медика, на Западе считают, чем больше компонентов в вакцине, тем меньшее количество уколов делается ребенку. И в чем-то они правы. Нельзя исключать и особую чувствительность отдельных людей к продуктам или лекарствам. Ее никак невозможно выявить.

«Реакция на компоненты может быть и на 12-е сутки, – говорит Назар. – Но от таких осложнений никто не должен умирать. Мы всегда больше всего боимся анафилактического шока. Он может развиться через 5-45 минут после введения вакцины. Отсроченная реакция (аллергическая) возможна и через 6 часов. Следующая реакция – цитотоксического типа. Она связана с тем, что при введении вакцины нарабатываются антитела, связанные с эритроцитами и тромбоцитами, которые разрушают клетки крови. В этом случае формируется тромбоцитопения, и человек может умереть от кровотечения. Или, наоборот, формируются антитела к лейкоцитам, тогда смерть может наступить вследствие инфекционного процесса. Но по приказу Минздрава все, что случается в течение тридцати дней после вакцинации, относится к поствакцинальным осложнениям. И то, что произошло в Донецке, называется позднее поствакцинальное осложнение».

В свою очередь в Министерстве здравоохранения с самого начала поспешили кратко проинформировать о сложившейся ситуации и настойчиво предупредить. «В соответствии с действующим в Украине Календарем профилактических прививок (приказ МЗ Украины от 3.02.2006 года №48), детям первого года жизни по возрасту предусмотрено проведение прививок против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита и инфекций, вызванных Haemophilus influenzae типа b. Для его выполнения необходимо одновременное проведение (в возрасте 3,4 и 5 месяцев жизни) трех инъекций. При таких условиях увеличивается риск технических ошибок, повышается вероятность возникновения болевого шока у ребенка, растет психоэмоциональная нагрузка на родителей и детей и повышается риск развития поствакцинальних реакций», – таков официальный комментарий Минздрава. При этом в министерстве призывают представителей СМИ «воздержаться от громких заголовков и сообщений до выяснения обстоятельств трагедии и не раздувать антивакцинальные настроения».

И в самом деле, на этот раз хочется воздержаться от поспешных выводов. Но все же подобные случаи (а они, к сожалению, в Украине далеко не редкость) заставляют задуматься о том, качественные ли предлагаемые нам вакцины, хранятся ли они в должных условиях, достаточно ли внимания уделяют педиатры осмотру ребенка до введения вакцины, почему медики не назначают дополнительных исследований при малейших сомнениях и не информируют родителей о возможных побочных эффектах? И уже сами эти вопросы дают повод сомневаться в компетенции современных медиков.