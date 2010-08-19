«Репортеры» призывают тщательно расследовать исчезновение журналиста

Международная организация «Репортеры без границ» призывает провести тщательное и прозрачное расследование исчезновения главного редактора харьковской газеты «Новый стиль» Василия Климентьева, передает Украинская правда. «Репортеры» выражают надежду, что власти окажут этому случаю то внимание, которого он заслуживает, и что Климентьев вскоре найдется живой», - говорится в сообщении организации. Газета «Новый стиль», которую он возглавлял, специализируется на разоблачении коррупции, нарушений местного правительства и социальной несправедливости. Коллеги Климентьева считают его исчезновение связанным с работой. Замглавного редактора Петр Матвиенко сказал: «Василий часто пишет о коррумпированных чиновников, и это, вероятно, является причиной его исчезновения». Как известно, главный редактор исчез 11 августа.