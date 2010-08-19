«Стоп цензуре!» начинает сбор журналистских запросов, оставшихся без ответа

Журналистская инициатива «Стоп цензуре!» призывает работников СМИ воспользоваться обещанием Президента Украины Виктора Януковича заставить главу СБУ Валерия Хорошковского и других должностных лиц отвечать на запросы журналистов и начинает собирать запросы медийщиков в государственные учреждения, которые остались без ответа. Как сообщили УНИАНу в пресс-центре Общественного движения «Стоп цензуре!», факты игнорирования журналистских запросов принимаются на e-mail движения: censor.stop@gmail.com. В пресс-центре напоминают, что вчера в Больших Сорочинцах Янукович в который раз сказал журналистам, что он против цензуры, а все разговоры о сворачивании свободы слова в Украине считает безосновательными. Вместе с тем Президент заявил, что ожидает от журналистов факты игнорирования их запросов Службой безопасности Украины. В движении «Стоп цензуре!» отмечают, что без ответа, в частности, остался запрос на имя председателя СБУ Валерия Хорошковского от редакции программы «Окна-Новости» с вопросом, кто финансировал празднование Дня СБУ во Дворце «Украина» с участием звезд российской эстрады (автор - Сергей Андрушко). Напомним, вчера, 18 августа, во время посещения Сорочинской ярмарки Виктор Янукович заявил журналистам, что ожидает от представителей СМИ конкретной информации относительно лиц, которые им «мешают писать правду» и препятствуют выполнению профессиональных обязанностей. «Назовите мне фамилии, назовите мне компанию, владельца. Пока я конкретного ответа не получил», - сказал Янукович. Однако сразу же Президент услышал фамилию. Журналистка телеканала СТБ Наталья Соколенко назвала фамилию председателя СБУ как должностного лица, которое замалчивает информацию. «Господин Президент! Есть фамилия - Хорошковский. Он на журналистские запросы не отвечает», - сказала журналистка. В ответ Янукович пообещал заставить главу СБУ ответить на запросы. «Я готов получить эту информацию от вас конкретно, на какие запросы он вам не ответил. Он вам ответит», - пообещал глава государства.