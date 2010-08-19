Честным журналистам в Украине пророчат плохие времена

Предложение власти еженедельно собирать представителей СМИ может использоваться не для того, чтобы поделиться информацией, а для того, чтобы дать наставления. Такое мнение в эфире телеканала ТВі выразил координатор Бюро журналистских расследований «Свідомо» Егор Соболев. «Если будет молчание (в СМИ. – Ред.), то завтра будет плохо бизнесмену, которого придут раздевать, и никто об этом не сможет показать», – считает он. В то же время Соболев заметил, что «журналисты – не святые, есть такие, которые используют свое служебное положение… Но есть большая часть журналистов, которые работают по стандартам, и для них настают плохие времена». По мнению журналиста, ситуация со свободами в данное время в Украине «не является плохой, но она хуже, чем была прежде». «Все свободы или несвободы начинаются, как рак, и только как рак, их можно на ранних стадиях остановить. Иначе смерть», – уверен Соболев. «Свободу не дают, ее берут… Невозможно раз и навсегда обеспечить себе свободу. За нее, как за любовь, надо бороться каждый день», – считает журналист. Также, он уверен, что сейчас изменилось отношение правоохранителей к журналистам: «Если они понимают, что журналист – это лицо неприкосновенное, они никогда не будут заламывать руки». Но «эти ребята (милиция. – Ред.) – они жертвы своего руководства... Эту атмосферу увидели все – и правоохранители, и бандиты… Если раньше это (нападения на журналистов. – Ред.) было форс-мажором, то сейчас – одним больше, одним меньше…»