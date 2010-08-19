На шахте им. Румянцева обнаружили тело горняка, попавшего под обвал 7 августа

Сегодня в Донецкой области на шахте им. Румянцева (ГП «Артемуголь», г. Горловка) спасатели после долгих поисков обнаружили тело горняка, попавшего под обрушение 7 августа. Об этом УНИАНу сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на главного технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Горловском теркоме Виктора Сысуна. По его словам, спасателям удалось обнаружить и достать из-под завала тело забойщика Сергея Романова 1977 года рождения, попавшего под обрушение 7 августа вместе с двумя своими коллегами. «Сегодня тело погибшего выдали на-гора», - сказал Сысун. Как сообщалось ранее, 7 августа в 3 ч. 48 мин. в г. Горловка на шахте им. К.А. Румянцева ГП «Артемуголь», на горизонте 1090 м, произошло обрушение породы на место, где работали трое горняков. Всего в шахте работали 122 горняка, из них 8 - на аварийном участке, 5 из них самостоятельно поднялись на поверхность. 9 августа пресс-служба МЧС сообщила, что найдены и подняты на поверхность шахты тела двух погибших горняков. По данным пресс-службы ПРУП, были найдены тела забойщиков Александра Шлякова (1970 г.р.), и Сергея Куксинова (1977 г.р).