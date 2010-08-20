В Китае разбился военный самолет КНДР

Самолет, разбившийся во вторник в китайской провинции Ляонин, принадлежал ВВС Северной Кореи, сообщает информагентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя правительства КНР, передает «Газета.ru». Согласно результатам расследования, из-за механической поломки военный самолет сбился с курса, вторгся в воздушное пространство Китая и разбился в 150 км от границы. Самлет упал на временное жилище, построенное одним из граждан КНР, пилот погиб на месте, никто из жителей Китая не пострадал, говорится в сообщении «Синьхуа». Между тем, Пхеньян уже принес Пекину извинения за инцидент