Сухогруз столкнулся с нефтяной платформой в Яванском море

Сухогруз Timur Galaxy столкнулся с нефтяной платформой Kodeco rig KE 40 в Яванском море и чуть ее не снес, сообщает «Морской бюллетень». Нефтяная платформа прекратила добычу нефти с 11 августа после того, как с ней столкнулся индонезийский сухогруз. При аварии платформа получила крен 40 градусов, повреждены верхняя палуба, пришлось тут же закрыть семь скважин. Платформа, принадлежащая корейской Kodeco Energy, добывает природный газ и 30 тысяч баррелей нефти в сутки, передает Utro.ru. Столкновение обошлось без жертв и разлива нефти. Убытки Kodeco Energy составляют не менее $15–$20 млн, ремонт займет несколько недель.