В России за песню о милиции задержана рок-группа

Рок-группа UniСoDe из Магнитогорска на городском рок-фестивале исполнила песню, в которой обматерила милиционеров. Звукорежиссер сразу попытался заглушить музыку, однако группа допела песню до конца, сообщает Life News. «Мы начали петь эту песню задолго до того, как Noize MC был задержан в Волгограде, – рассказал вокалист группы. – Мы не стремились к популярности, просто эта композиция нравится нашим слушателям», передает «Lenta.ru». Через полтора часа после выступления солиста вызвали организаторы фестиваля и сдали в руки милиции. Вокалиста забрали в отделение. «Человек вел себя провокационно, поэтому был изолирован от публики, – сообщил сотрудник пресс-службы УВД по Магнитогорску Григорий Сусарин. – Мы не против выражения молодежью своих талантов, но такое у нас не пройдет! Подобные проступки будут пресекаться на корню». В отличие от скандала с известным рэпером Noize MC, солиста-провокатора не стали заключать под стражу на 10 суток и отпустили домой.