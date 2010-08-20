В Барселоне умер принц Карлос Бурбон Пармский

В среду в Барселоне в возрасте 80 лет скончался принц Карлос Уго де Бурбон Пармский, сообщает Dutch News. До реставрации в Испании монархии в 1978 году он считался одним из претендентов на трон короля Испании. Этот аристократ из пармской ветви дома Бурбонов был женат на сестре королевы Нидерландов Беатрикс, Ирене. Брак Ирены в 1964 году с принцем из традиционно католического дома Бурбонов вызвал волну протестов в Нидерландах, передает Вести. Под давлением общественного мнения Ирена тогда отказалась от претензий на голландский трон. В 1981 году этот брак распался. Тело принца Пармского будет похоронено в фамильном склепе Бурбонов в Парме.