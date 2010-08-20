В больницах остаются 15 пострадавших при теракте в Пятигорске

В больницах остаются 15 человек, которые пострадали при теракте в Пятигорске. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский во время встречи с президентом России Дмитрием Медведевым. По словам Гаевского, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, передает Newsru.com. Губернатор также рассказал, что из-за теракта он прервал отпуск и держит ситуацию под контролем. «Помощи не надо, справимся сами», – подчеркнул Гаевский. «Что касается правоохранительной составляющей, это предмет отдельного разговора. Все поручения даны. Расследование будет проведено. Я уверен, что все причастные к этому преступлению будут найдены и наказаны», – заявил Медведев.