Глава делегации ФИФА доволен визитом в Россию

В четверг в московском аэропорту Домодедово по прилету инспекционной комиссии ФИФА из Сочи состоялся брифинг, в котором приняли участие глава делегации ФИФА Гарольд Майн-Николс, его коллеги из комиссии, глава Минспорттуризма Виталий Мутко, а также руководство заявочного комитета, передает Newsru.com. «После четырех дней визита у нас есть вся информация, которая нам нужна для подготовки объективного справедливого доклада. От имени коллег и ФИФА благодарю заявочный комитет», – сказал Майн-Николс, добавив при этом, что «это был замечательный визит». «Во всех городах мы получили полную поддержку своей работе и значительный объем информации по подготовке к чемпионату мира», – подчеркнул он. Глава комиссии рассказал также, что в ходе встречи с премьер-министром РФ Владимиром Путиным делегации были даны гарантии по подготовке и проведению мирового первенства. «Он (Путин) нам предоставил очень четкие гарантии от правительства по организации чемпионата мира. Он сказал, все будет сделано вовремя и заверил нас, что финансирование будет идти из федерального и регионального бюджетов, а также от частных инвесторов, – рассказал Майн-Николс. – Должен сказать, что вся наша делегация крайне впечатлена большой заинтересованностью, которую продемонстрировал премьер-министр, а также его знанием содержания заявочной книги и ситуацией с футболом». Вместе с тем он добавил, что если исполнительный комитет ФИФА примет решение, что чемпионат мира впервые пройдет в России, то «работу по подготовке нужно будет начать незамедлительно». Гарольд Майн-Николс сообщил, что он и остальные представители комиссии смогли познакомиться с футбольной историей России, пообщавшись с Никитой Симоняном и Алексеем Смертиным. По окончании брифинга Майн-Николс подарил Виталию Мутко вымпел ФИФА со словами «очень профессиональный и добрый был к нам подход».