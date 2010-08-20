Голландец спас свою дочь, забравшуюся в вольер с медведем в зоопарке

Гражданин Нидерландов бросился в вольер с медведем в зоопарке Люнебаха на юго-западе ФРГ, чтобы спасти свою трехлетнюю дочь, передает Utro.ru. Пока родители не наблюдали за ней, девочка сумела перелезть через метровую ограду вольера, где обитал 24-летний азиатский черный медведь. Отец тут же забрался в вольер за дочерью, но медведь уже успел ударить ребенка лапой по лбу. 34-летнему голландцу удалось выбраться с ребенком из вольера, однако медведь повредил ему ногу. Отец и девочка были госпитализированы в больницу Трира.