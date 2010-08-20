На пляжах возле Алушты запретили купаться

Чрезвычайная противоэпидемическая комиссия запретила купание в акватории моря, прилегающей к территориям Малореченского сельского совета Алуштинского региона Крыма, информирует Е-Крым. По данным пресс-службы Совета министров Крыма, запрет введен, «принимая во внимание значительное увеличение количества отдыхающих, сложные погодные условия, возросшую нагрузку на канализационные очистные сооружения». Исполняющему обязанности Малореченского сельского головы поручено отозвать ранее выданные разрешительные документы на эксплуатацию объектов торговли и общественного питания, в которых отсутствует подключение к сетям водоотведения, обеспечить регулярную санитарную очистку населенных пунктов, в том числе пляжных зон. Сотрудникам органов внутренних дел поручено организовать на пляжах дежурство, принять меры по недопущению стихийной торговли. Как сообщалось, в середине августа Главный государственный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская заявила, что наиболее опасными в части соблюдения санитарных правил для туристов являются села Малореченское, Солнечногорское и Рыбачье Алуштинского региона. В этих населенных пунктах процветает стихийная торговля, в результате туристы чрезвычайно часто получают отравления. В этом году около 30% случаев желудочно-кишечных инфекций приходится на Большую Алушту, из них 80% — на Малореченское, Солнечногорское и Рыбачье.