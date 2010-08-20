За спасение русских деревень украинцам дарили сало

В ликвидации крупнейших пожаров, полыхавших на огромных просторах России, активно участвовали не только летчики самолетов Ан-32П, но и экипажи винтокрылого Ми-8МТВ ЗАО «Украинские вертолеты», сообщает «Сегодня». «Нам выпало работать над лесами и деревнями Калужской области, — говорит командир звена, старший группы Николай Найда. — Пожары были очень интенсивными, потому и работы хватало. В день — 70—80 вылетов». Командиру вертолета Сергею Ноздрину приходилось гасить пожары и раньше — в Турции, Испании, Португалии. Командировку в Россию есть с чем сравнивать. «Местность в Калужской области равнинная, не гористая, — уточняет Ноздрин, — и это облегчало нашу задачу. Но объятые огнем территории были огромны — десятки, сотни гектаров. Леса от горизонта до горизонта, и невозможно понять, где площади начинают гореть, а где заканчивают. Только лесники подсказывают. Мы больше 60 часов налетали, совершили 441 сброс, а это — 150 тонн воды». Сейчас Ми-8МТВ сияет белизной — перед возвращением его отмывали стиральным порошком, уж больно закоптился дымом и гарью. Сбрасывали воду над верхушками деревьев, метров с 20, а где позволяла местность, еще ниже. Калужская область — родина премьера Николая Азарова. По словам пресс-секретаря регионального Управления МЧС РФ Татьяны Ипполитовой, он моментально откликнулся на просьбу губернатора Анатолия Артамонова о помощи. Летчики рассказывают, что местные жители тепло благодарили их, делились, чем могли. «Один мужичок принес большой кусок сала, килограмма на три, — улыбается бортинженер Игорь Волохович. — Примите, говорит, в дар... Доброе сальце, мы его присолили и ели с удовольствием. А еще люди яблоками из своих уцелевших от огня садов угощали — белым наливом, другими сортами... Вкусные... Такое не забывается». Замгендиректора «Украинских вертолетов» Николай Стадник работой своих экипажей доволен: «Выражаясь военной терминологией, экипажи выполняли задачи по прицельному бомбометанию водой и справились на отлично». Глава МЧС России Сергей Шойгу отметил их ведомственными наградами. А от Владимира Путина у командиров экипажа есть именные часы. По слухам, за один хронометр коллекционеры готовы отдать до $10 тысяч. «Не продам! — говорит Найда. — В рамочку и в семейный архив. Память».