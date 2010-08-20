Мэр Мелитополя скончался в больнице

В Запорожской областной клинической больнице скончался мэр Мелитополя Дмитрий Сычев. Информацию «Репортеру Запорожья» подтвердили в пресс-службе мелитопольской мэрии. Как сообщалось ранее, 4 августа в 00.50 на автодороге Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта возле села Григорьевка машина мэра попала в страшное ДТП. В результате аварии Дмитрий Сычев в тяжелейшем состоянии был госпитализирован в больницу. 5 августа ряд прибывших в Запорожскую областную клиническую больницу узкопрофильных специалистов из Киева и Днепропетровска высоко оценил профессионализм запорожских врачей и подтвердил правильность стратегии лечения Сычева. 11 августа, по сообщению начальника отдела охраны здоровья Игоря Маслова, состояние городского головы Дмитрия Сычева имело положительную динамику.