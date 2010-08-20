В Украине температура опустилась до +25 градусов

21 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +22...+24 градуса. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +20...+25 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +5...+10 градусов, днем +11...+16 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +8...+10 градусов, днем +23...+25 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +8...+10 градусов, днем +23...+25 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +10...+12 градусов, днем +23...+25 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, только ночью и утром в Сумской области местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +20...+25 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +21...+26 градусов. На востоке Украины переменная облачность, ночью и утром местами небольшой кратковременный дождь, грозы, днем без осадков, ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +21...+26 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +12...+17 градусов, на побережье Крыма до +21 градуса, днем +22...+27 градусов. В Крыму переменная облачность, ночью и утром местами небольшой кратковременный дождь, грозы, днем без осадков, ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура ночью +14...+19 градусов, днем +23...+28 градусов. В Ялте ночью и утром местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью +19...+21 градус, днем +25...+27 градусов. 20 августа температура воды в Черном и Азовском морях +25...+28 градусов, в Днепре возле Киева +25 градусов.