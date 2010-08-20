Шацким озерам грозит обезвоживание?

Разработка белорусского мелового месторождения «Хотиславское» вблизи границы с Волынской областью может привести к угрозе обезвоживания Шацких озер. Об этом сообщил Посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный, информирует «Главком». «Проблема с месторождением, которое находится в трехстах метрах от нашей границы, существует давно. Добыча из него песка и мела создает колоссальный резервуар, куда могут перейти и воды, которыми наполнены акватории группы Шацких озер, и таким образом произойдет их обезвоживание», - сказал он. По словам посла, украинское правительство передало белорусской стороне все имеющиеся экспертные заключения по этому вопросу. «В настоящее время, несмотря на то, что ведется дискуссия, фирмой «Трайпл», которой переданы в аренду эти месторождения, тихонько продолжается работа. Хотя есть много выводов, что такие работы могут привести к плохим последствиям, и не только для группы Шацких озер, а вообще русла Припяти», - сказал он. При этом Безсмертный отметил, что этот вопрос будет поднят на межправительственной украинско-белорусской комиссии, которая состоится в октябре.