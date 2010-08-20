В Мелитополе из-за смерти мэра отменили праздничные мероприятия

В Мелитополе в связи со смертью мэра Дмитрия Сычева, который сегодня скончался в больнице от травм, полученных в ДТП 4 августа, отменены городские мероприятия, приуроченные к празднованию 19-летия Независимости Украины. По данным пресс-службы Мелитопольской мэрии, сегодня «на брифинге первый заместитель городского головы Александр Рыжков и заместитель городского головы Елена Дубинина отметили, что в связи со смертью городского головы Дмитрия Сычева все запланированные городские мероприятия с 20.08.по 24.08.2010 года отменены». В числе отмененных мероприятий торжественное собрание, концерт, автопробег, приуроченные к 19-й годовщине Независимости Украины, информирует УНИАН. Согласно распоряжению 359-р мэрии от 20.08.2010 г., структурным подразделениям Мелитопольского городского совета и исполкома поручено вывесить приспущенные государственные флаги с траурной лентой. Как сообщалось, сегодня в 7 утра в Запорожской областной клинической больнице скончался мэр Мелитополя Дмитрий Сычев, госпитализированный после ДТП 4 августа – аварии, в которой автомобиль Volkswagen Passat, где мэр находился в качестве пассажира, сначала при обгоне столкнулся с двигавшемся в попутном направлении МАЗ-504В с полуприцепом, а затем - еще с 2 легковыми автомобилями. Сычев в результате ДТП получил тяжелейшие травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение Запорожской областной клинической больницы. Травмы оказались смертельными. Прощание с Сычевым пройдет 22 августа в мелитопольском ДК им. Т.Г.Шевченко.