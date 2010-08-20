Всего 54% жителей Украины считают себя украинцами - опрос

Все больше жителей Украины считают себя гражданами страны и разговаривают на украинском языке. Об этом свидетельствуют результаты омнибусного исследования, проводимого Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс» в 2009 году, которые, как заявил директор «Социса» Николай Чурилов, сопоставимы с результатами мониторинга. «Считают себя гражданами Украины по сравнению с 40% в 2004 году сейчас 54% жителей страны. Количество тех, кто называет себя гражданами бывшего СССР, уменьшилось за это время с 12% до 6%», - сказал Чурилов в пятницу в Киеве на пресс-конференции, посвященной социальному срезу жизни украинцев. Он также отметил положительную тенденцию относительно роста разговаривающих на украинском языке граждан. «Раньше, в 2004 году, преимущественно на украинском языке разговаривали 36%, сейчас это показатель составляет больше 40%», - сказал Чурилов. Директор центра «Социс» также озвучил данные, характеризующие предпочтения украинцев касательно путей развития государства на международном уровне. «Количество людей, которые считают, что надо развивать связи со странами СНГ, с 2004 года с 41% уменьшилось до 10%. За укрепление восточнославянского блока (Украина, Белоруссия, Россия) выступает 34% респондентов, а в 2004 году таковых было 24%», - сказал Чурилов. По его данным, целесообразность установления связей со странами Запада видят 14% опрошенных. Число сторонников вступления Украины в Евросоюз уменьшилось с 56% в 2004 году до 42% на сегодняшний день, в НАТО – с 25% до 21%.