«Свобода» проведет пикет против лишения частот «5 канала» и ТВі

26 августа в 14:00 Киевская городская организация ВО «Свобода» совместно с другими национально-патриотическими организациями планирует провести пикетирование Киевского апелляционного административного суда (ул. Московская, 8, корп. 30), где будет проходить очередное заседание по делу о лишении частот «5 канала» и ТВі. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе «Свободы». «Меч, который Киевский апелляционный административный суд по делу о лишении эфирных частот занес над «5 каналом» и ТВі - это в любом случае не частное бизнесовое дело. Попытка лишения частот «5 канала» и ТВі - это типичная чекистская зачистка, ответ на которую должно дать все общество», - заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.