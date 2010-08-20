«Репортеры» поддерживают завтрашнюю забастовку украинских журналистов

Международная организация «Репортеры без границ» поддерживает забастовку украинских журналистов, которая состоится 21 августа в Киеве, пишет Украинская правда. По инициативе движения «Стоп цензуре!» должна состояться забастовка в знак протеста против ухудшения ситуации со свободой прессы в Украине и, в частности, против «попытки правительства лишить последние два независимых телевизионных канала их лицензий на вещание», говорится в сообщении организации. «Репортеры» также планируют принять участие 26 августа в слушании, на котором суд вынесет свое решение по апелляции, поданной «5 каналом» и TBі. «Власть настаивает на том, что это просто коммерческий спор между двумя станциями и мощной Inter Media Group, но в действительности основные политические интересы находятся под угрозой», - считают в организации.