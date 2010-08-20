В Севастополе задержали «бизнес-леди», продавшую в рабство 200 девушек

Севастопольские правоохранители задержали жительницу Луганской области, продавшую в сексуальное рабство около 200 девушек. Об этом УНИАНу сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Севастополе. Как отмечается в сообщении, сотрудники отдела борьбы с торговлей людьми УМВД Севастополя была получена информация о том, что жительница Луганской области через Интернет проводит набор девушек для работы танцовщицами в баре за границей (Ливан, Сирия, Кипр, Швейцария). Такую работу она предлагала в основном девушкам из малообеспеченных семей. В сервис входили услуги по оплате оформления загранпаспортов и расходы на дорогу. Затраченные на них деньги девушки должны были отработать. «Предприимчивую» женщину сотрудники отдела задержали в ее родном городе. В ходе досудебного следствия выяснилось, что за каждую из завербованных девушек она получала от 300 до 600 долл. В списке потерпевших не только севастопольские девушки, но и жительницы Крыма, Одессы и Луганской области. Всего она продала в рабство около 200 девушек.