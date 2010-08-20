В выходные в Одессу съедутся блогеры со всей Украины

21-22 августа в Одессе состоится Первый всеукраинский блог-кемп OdessaCamp-2010. Он откроется 21 августа в 10:00 в сессионном зале Одесского городского совета. Как сообщили Лиге организаторы движения, в Одессе соберутся более 200 блогеров, медиа-активистов, журналистов и редакторов из всех регионов Украины, России, Беларуси, а также Германии и Великобритании. Блогеры обменяются рецептами влияния на чиновников и СМИ через интернет-дневники, а также обсудят развитие украинского языка в отечественной блогосфере и позиционирование Одессы в Интернете. Кроме того, гости OdessaCamp-2010 примут участие в фотоквесте «Одесса глазами украинских блогеров» и других онлайн-соревнованиях.