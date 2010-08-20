В «Стоп цензуре!» заявляют: забастовку на 21 августа не объявляли

Общественное движение «Стоп цензуре!» не проводит журналистскую забастовку 21 августа, сообщает Украинская правда. «Информация не соответствует действительности», - говорится в заявлении движения. Ранее движение выступило с заявлением о том, что оставляет за собой право призвать журналистов к всеукраинской забастовке, но не называлась форма забастовки и ее дата. Информация о якобы запланированной журналистской забастовке 21 августа начала появляться в пятницу во второй половине дня со ссылкой на международную организацию «Репортеры без границ», которая поддержала эту несуществующую забастовку. Сейчас «Стоп цензуре!» узнает, каким образом ложная информация попала в сообщение уважаемой правозащитной организации. «Репортеры без границ» также заявили, что планируют принять участие 26 августа в слушании, на котором суд вынесет свое решение по апелляции, поданной «5 каналом» и TBі.