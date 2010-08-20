В Украине стартует кампания против домашнего насилия

В рамках проекта ЕС «Права детей и женщин в Украине» начинается распространение 50 тысяч информационных карточек для пострадавших от домашнего насилия. Как сообщили Лиге в пресс-службе проекта, карточки можно будет получить на железнодорожных и автобусных станциях по всей стране. Они будут содержать информацию о том, к кому можно обратиться, и номера «горячей линии» - 0 800 500 335, на которую можно позвонить для получения помощи. Информационные карточки - это одна из составляющих Всеукраинской кампании против домашнего насилия, в рамках которой на протяжении августа по всей Украине проходит рекламная кампания, а также уличные мероприятия, во время которых волонтеры раздали около 200 тысяч браслетов малинового цвета с надписью «Я против насилия». Браслеты - это знак солидарности, поддержки и единения тех, кто против насилия. Кампания проходит в Киеве, Львове, Донецке, Одессе и Крымы и проводится совместно с Министерством по делам семьи, молодежи и спорта и проектом ЕС «Права женщин и детей в Украине - коммуникационный компонент». Кампанию поддерживают звезды украинского шоу-бизнеса - Руслана, Светлана Лобода, Катерина Бужинская, Марина Одольская, Оксамита, Діля, Lilu, группа «С.К.А.Й». Также к кампании присоединились глава благотворительного фонда «Одаренные дети - будущее Украины» Влада Прокаева, народный депутат от БЮТ Павел Унгурян, украинский пловец Денис Силантьев. Ежемесячно на Национальную «горячую линию» по вопросам противодействия насилию и защиты прав детей, которую поддерживает Международный женский правозащитный центр «Ла-Страда Украина», поступают свыше 500 звонков со всей Украины. Всего с 2004 года на горячую линию поступило около 9 000 звонков, из которых 40% были от женщин и 48% - от детей.