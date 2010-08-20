Завтра Олеся Ульяненко похоронят на Байковом кладбище

Отпевание Олеся Ульяненко состоится завтра, 21 августа, в 11:30 в Трапезной церкви Михайловского собора, сообщают организаторы похорон. По информации УНИАН, после отпевания - похороны на Байковом кладбище, участок 33 (рядом с могилами Тютюнника и Пелыха). Напомним, писатель Олесь Ульяненко (настоящее имя - Александр Ульянов) умер в ночь на 18 августа на 49-м году жизни. В 2009 году вокруг романа Ульяненко «Женщина его мечты» разгорелся скандал, когда Национальная экспертная комиссия по вопросам морали признала книгу порнографической и ее изъяли из продажи. Вывод НЭК вызывал волну возмущения среди украинской интеллигенции. Уже в апреле 2010 года роман был переиздан, а его презентация прошла в виде провокационного перформанса. Ульяненко также известен своим романом «Сталинка», за который он в 1997 году получил малую Шевченковскую премию. Всего писатель написал около 20 романов.