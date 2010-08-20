Жара в Украину начнет возвращаться уже в воскресенье

По прогнозам синоптиков, в воскресенье температура воздуха начнет подниматься. Об этом сообщил начальник Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает ТСН. «Похолодание, которого мы ждали, пришло, но оно будет недолгим, буквально до послезавтра», - сказал Кульбида. «Начиная с 22 августа,температура начнет снова повышаться и до 25-го числа включительно постепенно возрастет до 27-32 градусов. Начиная с 26-го, она снова снизится до 20-25 днем. Ночные же температуры будут такие: две ночи от 8 до 13 градусов, а затем повысятся до 12-17», - рассказал глава Гидрометцентра.