В топ-лист книг Третьего рейха угодили «Унесенные ветром»

Историк Кристиан Адам составил список книг, которые пользовались популярностью среди немцев в период нацистской диктатуры с 1933-го по 1945 годы, сообщает Welt. В своей работе «Чтение при Адольфе Гитлере - авторы, бестселлеры и читатели в Третьем рейхе» он исследовал более 350 книг, проследив историю их появления и популярность среди читателей, сообщает Лента.ру. Как отмечает Адам, в Третьем рейхе бестселлером считалась книга, разошедшаяся тиражом в 100 тысяч экземпляров и выше. Это были преимущественно романы, справочники, книги по определенной специальности, слащавые бульварные романы, сборники рассказов с фронта. В принципе, по мнению историка, популярные в Третьем рейхе книги и авторы представляли собой полную противоположность книгам и писателям, попавшим под запрет. Один из главных идеологов Третьего рейха Альфред Розенберг не признавал развлекательной литературы, считая, что она создает неправильное настроение в обществе. Со своей стороны министр пропаганды Йозеф Геббельс, напротив, полагал, что в условиях военного времени, особенно после того, как участились поражения на фронтах, развлекательная литература служит своего рода вентилем для выхода социальной напряженности. Издательства пользовались этой неразберихой. Если оставить в стороне безусловных «лидеров» таких, как «Моя борьба» Гитлера с тиражом более 12 млн экземпляров, «Мифы 20 века» нацистского идеолога Альфреда Розенберга (1,3 млн экземпляров) или книгу для юношества «Битва за Германию» начальника канцелярии НСДАП Филиппа Боулера (1,9 млн), популярность которых была обязательной, немцы читали те же книги, что и после войны. Среди них были «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл (366 тыс. проданных экземпляров), юмористический сборник Генриха Сперля «Об этом можно спокойно говорить» (890 тыс. экземпляров), «Ветер, песок и звезды» Антуана де Сент-Экзюпери (135 тыс. экземпляров) или сборники советов Иоганны Хаарер «Немецкая мать и ее первый ребенок» и «Уход за новорожденным», которые, как отмечается, продавались вплоть до 1987 года.