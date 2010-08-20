В Польше обнародованы документы о катастрофе под Смоленском

В Польше обнародовано содержание переданных накануне Россией 11 томов документов следствия по делу о катастрофе президентского самолета под Смоленском, сообщает радио «Свобода». Главный военный прокурор Польши заявил, что переданные Россией документы – это, прежде всего, протоколы допросов свидетелей, осмотра места катастрофы и результаты экспертизы фрагментов тел погибших. «Говорить более детально о том, что находится в переданных нам из России материалах, мы сможем после их перевода на польский и сравнения с теми материалами, которые у нас уже есть», - заявил прокурор. Однако оппозиция считает, что в документах нет главной информации – материалов судмедэкспертиз. «В переданном нам пакете нет самого главного - протоколов идентификации останков жертв катастрофы. Родственники погибших сами говорят, что нет уверенности в том, кто действительно был похоронен», - заявил руководитель парламентской группы, занимающейся выяснением причин катастрофы. Ожидается, что данные протоколы будут переданы Варшаве в течение месяца.