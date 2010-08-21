Питьевая вода в Петербурге стала дефицитом из-за энергетического коллапса

Из-за аварии на подстанциях МЭС Северо-Запад сейчас остаются обесточенными несколько водонапорных станций города. Когда их запустят - неизвестно. Для бесперебойной подачи воды не хватает напряжения в сети. Как сообщили Газете.Ru в ГУП «Водоканал», не работают водопроводные станции «Главная» и «Северная». Соответственно, проблемы с водой испытывают жители северных районов города -Калининского, Выборгского и Приморского, передает Вести. В «Водоканале» говорят, что готовы развернуть мобильные пункты раздачи питьевой воды, доставляемой на автоцистернах. Это произойдет, если последствия аварии не удастся устранить в ближайшее время. Тем временем, жители ринулись скупать питьевую воду в молы и магазины. Особо востребованными оказались специализированные пункты продажи воды. Возле них наблюдаются крупные очереди.