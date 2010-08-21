Постановление об экстрадиции Бута в США было принято еще 24 мая

Постановление апелляционного суда Таиланда об экстрадиции российского бизнесмена Виктора Бута в США, суд огласил ранее в пятницу, было принято еще 24 мая, это следует из копии постановления, которая поступила в распоряжение «Газета.ru». В принятом 24 мая постановлении апелляционный суд отменяет решение суда первой инстанции от 11 августа 2009 года об отказе США в экстрадиции россиянина и предписывает осуществить экстрадицию в течение трех месяцев со дня оглашения постановления в зале суда, в соответствии с таиландским Законом об экстрадиции. В преамбуле документа, напечатанного на тайском языке, говорится, что постановление принято 24 мая 2010 года. На каждой странице копии стоит штамп «24 мая 2010». Копии постановления также находятся в распоряжении адвокатов Бута и российского посольства. Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году по запросу Вашингтона, обвиняющего Бута в нелегальной торговле оружием. Защита бизнесмена с самого начала стремилась не допустить его выдачи в США, полагая, что процесс там не будет справедливым. Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал неправовым и политическим решение властей Таиланда экстрадировать российского бизнесмена в США.