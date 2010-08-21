ПАСЕ: высылка цыган из Франции может привести к росту расизма

Президент ПАСЕ Мевлют Чавушоглу заявил в пятницу, что высылка цыган из Франции и других европейских стран может привести к росту расизма и ксенофобии в Европе, передает Sofia News Agency. «Эвакуация лагерей цыган во Франции и высылка их из Франции и Германии, естественно, не улучшают ситуацию этого уязвимого меньшинства. Напротив, они могут повлечь за собой расистские и ксенофобские чувства в Европе», - говорится в заявлении главы ПАСЕ, передает Newsru.com. Чавушоглу также призвал страны-члены Совета Европы найти решение проблеме цыган, в частности, предпринять меры в сфере образования, расселения, занятости, здоровья и участия в политической жизни.