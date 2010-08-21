Афинский Акрополь не откроется в полнолуние из-за забастовки

Министерство культуры и туризма Греции объявило о том, что афинский Акрополь не будет работать ночью в полнолуние 24 августа, передает «Газета.ru». Ночные экскурсии во время августовского полнолуния стали традиционными в Греции и проводятся не первый год. Данное мероприятие привлекает большое количество туристов, специально приезжающих в Афины, чтобы полюбоваться Парфеноном в лунном свете. Министерство культуры и туризма сообщило, что переговоры с персоналом Акрополя не завершились успехом, так как служащие потребовали тройную оплату за работу ночью. Работники, в свою очередь, заявили, что их пытались заставить работать бесплатно.