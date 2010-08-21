В «Борисполе» конфисковали самолет

Сотрудники таможни в международном аэропорту «Борисполь» пресекли попытку незаконного использования на таможенной территории Украины воздушного судна - самолета «DC-9-51», которое принадлежит одному из украинских обществ. Ранее этот самолет был перемещен на таможенную территорию Украины в режиме временного ввоза. На данное время срок временного ввоза закончился, сообщили «Главреду» в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины. Общество, которое использовало этот самолет, не представило таможне в установленный законодательством срок ни документов для продления срока временного ввоза, ни грузовую таможенную декларацию для оформления самолета в режим импорта (для свободного использования на территории Украины). По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил. По решению суда самолет стоимостью 11 миллионов гривен конфискован в интересах государства.