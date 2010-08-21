Маркевич покинул пост тренера национальной сборной

Главный тренер сборной Украины по футболу Мирослав Маркевич уходит с поста. Об этом идет речь в соответствующем официальном заявлении Маркевича, информирует Интерфакс-Украина. «Вынужден сообщить болельщикам украинского футбола о том, что с сегодняшнего дня я покидаю пост тренера национальной сборной. ФФУ полностью дискредитировала себя недавним решением КДК относительно ФК «Металлист», и я не имею морального права работать в организации, которая целенаправленно уничтожает харьковский футбол. Я был и остаюсь тренером ФК «Металлист» и не могу предать родной клуб», - говорится в заявлении. Маркевич отмечает, что «его совесть перед украинскими болельщиками чиста». «В течение тех месяцев, когда я возглавлял сборную, она не потерпела ни одного поражения. И это невзирая на то, что ФФУ сознательно откровенно игнорирует интересы главной команды страны в вопросах составления адекватного игрового графика, селекции, финансирования и инфраструктурного обеспечения», - заявил тренер. Маркевич выразил надежду, что его преемником станет достойный специалист, который сможет принять эстафету и решить задачи, которые ставятся перед сборной Украины на Евро-2012. Как сообщалось, президент ФФУ Григорий Суркис и Маркевич подписали личный контракт главного тренера национальной сборной Украины по футболу в апреле этого года.