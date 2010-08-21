В Украине малооблачно и без осадков

22 августа в Киеве малооблачно, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +26...+28 градусов. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометеорологический центр. На западе Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +24...+29 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +6...+11 градусов, днем +21...+26 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +8...+10 градусов, днем +24...+26 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +9...+11 градусов, днем +24...+26 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +8...+10 градусов, днем +24...+26 градусов. На севере Украины малооблачно, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +24...+29 градусов. В центре Украины малооблачно, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +23...+28 градусов. На востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +6...+11 градусов, днем +22...+27 градусов. На юге Украины малооблачно, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +23...+28 градусов. В Крыму малооблачно, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с, температура ночью +9...+14 градусов, днем +22...+27 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +16...+18 градусов, днем +25...+27 градусов. 21 августа температура воды в Черном и Азовском морях +24...+27 градусов, в Днепре возле Киева +25 градусов.