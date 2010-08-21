В Черновцах преступник подстрелил милиционера

Сегодня с огнестрельным ранением, полученным при задержании подозреваемого в преступлении на улице Ковальчука в Черновцах, был госпитализирован милиционер. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Управление Министерства внутренних дел в Черновицкой области. Согласно сообщению, на линию 102 поступил звонок о том, что на улице Ковальчука возле хозяйственного магазина обнаружен труп с огнестрельным ранением. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа застала неизвестного вооруженного мужчину. Тот, скрываясь с места преступления, начал отстреливаться, и попал в 39-летнего прапорщика милиции, нанеся ему ранение живота и костей правого предплечья. Работник милиции доставлен в больницу скорой медицинской помощи Черновцов. Подозреваемому удалось скрыться с места преступления, несмотря на ответный огонь милиционеров. На данный момент милиции удалось установить личность подозреваемого. Введен оперативный план «Сирена» по его задержанию.