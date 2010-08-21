МЧС не хочет ловить фейерверк по всей Полтавской области

На Национальной Сорочинской ярмарке не состоялся Фестиваль борща и не был установлен новый рекорд по количеству сваренного борща - 1000 литров. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС в Полтавской области Андриан Орликовский. По его словам, исходя из погодных условий, МЧС запретило разжигать открытый огонь, информирует УНИАН. «Не состоялся Фестиваль борща, потому что он должен был вариться на открытом огне. Распоряжением Президента и Кабинета Министров запрещены культурно-массовые мероприятия с применением фейерверка и открытого огня. Этого допустить было нельзя», - сказал Орликовский. Кроме того, сегодня не будет торжественного фейерверка. «Вы же понимаете, чем это может закончиться в такую погоду? Чтобы потом фейерверк мы не ловили по всей области», - отметил Орликовский. Всего территорию ярмарки патрулируют 13 единиц техники МЧС и 78 человек личного состава ГУ МЧС. Кроме того, инженерно-инспекторский состав МЧС постоянно контролирует соблюдение предпринимателями и гостями ярмарки правил пожарной безопасности.