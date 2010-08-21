В больницах остаются 18 пострадавших при взрыве в Пятигорске

На стационарном лечении в больницах Пятигорска, Ставрополя и клиниках Москвы находятся 18 пострадавших во время взрыва в Пятигорске 17 августа. Как сообщает Интерфакс, на сегодняшний день в клиниках Москвы находятся на стационарном лечении четверо пострадавших при взрыве в Пятигорске, один пострадавший госпитализирован в краевую больницу Ставрополя, еще 13 находятся на лечении в Пятигорске. В тяжелом состоянии находится один пострадавший, госпитализированный в ставропольскую краевую больницу. Всего за медпомощью после взрыва в Пятигорске обратились более 40 человек.