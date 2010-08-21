В Китае из-за паводка эвакуировали 50 тыс. человек

В Китае из-за паводка эвакуированы 50 тыс. жителей города Даньдун в провинции Ляонин. Три человека числятся пропавшими без вести, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press. В городе нарушено электроснабжение, затоплены дороги, повреждены 230 жилых домов. В ночь с 20 на 21 августа в Ляонине прошли сильные дожди, в результате чего уровень воды в реке Ялуцзян, на берегу которой расположена провинция, поднялся местами на 600 мм. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие три дня сильные дожди пройдут также в провинциях Сычуань, Хэбэй и Шаньдун.