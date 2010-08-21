Министр Ежель разрешил устроить фейерверки по всей стране

В связи с улучшением погодных условий Министерство обороны разрешило проведение праздничных фейерверков в 9-ти украинских городах. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Согласно приказу министра обороны, 24 августа 2010 в 22.00 праздничные фейерверки состоятся в Киеве, Севастополе, Одессе, Керчи, Виннице, Львове, Житомире, Ровно и Днепропетровске, передает Українська правда. В Киеве в честь девятнадцатой годовщины Независимости Украины будет салют из 20 залпов с 5-ти позиций: Владимирской горки, площадки возле музея Великой Отечественной войны, парка Победы, проспекта Маяковского, стадиона Национального университета обороны Украины. Вместе с тем, Киевгоргосадминистрация подчеркивает необходимость соблюдения правил противопожарной безопасности во время праздничных и выходных дней и призывает киевлян не использовать самостоятельно пожароопасные пиротехнические средства.