У Суркиса требуют отобрать звание почетного харьковчанина?

Представители совета старейшин Харьковщины требуют лишить президента ФФУ Григория Суркиса звания «Почетный гражданин Харьковской области». Об этом говорится в открытом письме известных деятелей президенту Виктору Януковичу, руководителям Харьковской области, областной Федерации футбола, сообщает УНИАН. Авторы письма считают «несправедливым и угрожающим общественному согласию решение контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ снять 9 очков с «Металлиста» в нынешнем чемпионате Украины». Они убеждены, что решение КДК ФФУ - это «умышленное оскорбление» для всего Харьковского региона. «Совершенно очевидно, что Суркис с помощью админресурса пытается убрать с дороги опасных для киевского «Динамо» соперников в лице клубов «Металлист» и «Карпаты» и «без боя» гарантировать столичному клубу участие в еврокубках, предполагающее значительные финансовые дивиденды», - считают авторы письма. По их мнению, личные амбиции Суркиса, «который стоит за этим решением, могут привести к нагнетанию напряженности и нарушению общественного порядка». Старейшины заявляют, что они не могут позволить «коррумпированным руководителям ФФУ позорить украинский футбол и пятнать честное имя ФК «Металлист». Письмо подписали почетные граждане Харькова и Харьковской области. Как известно, контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ признал договорным матч 26-го тура 17-го чемпионата Украины между клубами «Металлист» (Харьков) и «Карпаты» (Львов), который состоялся 19 апреля 2008, и снял с обоих команд по 9 очков в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, а также наложил другие санкции. 18 августа 2010 ФК «Металлист» подал апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ. 21 августа в знак протеста против решения КДК ФФУ главный тренер «Металлиста» Мирон Маркевич подал в отставку с поста главного тренера национальной сборной Украины.