В России пропали сотрудники издательства исламской литературы

В Махачкале пропали двое сотрудников издательской фирмы Hudamedia, специализирующейся на переводах мусульманской литературы. Как сообщила Utro.ru главный редактор еженедельника «Черновик» Надира Исаева, в пятницу около 16 часов сотрудники фирмы Тимур Курбанмагомедов и Абубакар Ризванов выехали по делам из своего офиса, расположенного в центре города в доме №12 в переулке Умаханова. С этого момента связь с ними пропала, их телефоны отключены. 26-летний Курбанмагомедов и 24-летний Ризванов были в числе основателей фирмы, которая специализируется на переводах с арабского и английского языков лекций мусульманских проповедников, например, доктора Халида Ясина из США. По свидетельству коллег Курбанмагомедова, несколько дней назад он сообщил им о том, что заметил слежку за собой – возле его дома подолгу стояла машина, оформленная как такси, но не обслуживавшая клиентов. По словам Исаевой, информация о пропаже двух молодых людей уже направлена в правозащитное общество «Мемориал», в ближайшее время будет подано заявление в прокуратуру.