В США из-за сальмонеллы из продажи отозваны 500 млн яиц

Более 500 млн куриных яиц отозваны из торговых сетей США из-за обнаруженной в них бактерии сальмонеллеза, передает USA Today. Американское управление по контролю за продовольствием и медикаментами обнаружило сальмонеллу в продукции двух крупных куриных ферм в штате Айова, передает «MIGnews». Изначально по подозрению в наличии вируса была отозвана партия объемом 280 млн яиц. Чуть позже было объявлено о второй волне изъятия продукции из продажи – всего около 100 млн яиц. В минувшую среду другое предприятие заявило об отзыве продукции: из магазинов были изъяты 170 млн яиц. Зараженная продукция продавалась в 14 штатах. По предварительным данным, около 1300 человек уже заявили о заражении сальмонеллезом.