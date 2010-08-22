В Китае появился бизнес по продаже светлячков

Необычный бизнес, основанный на продаже светлячков – насекомых, символизирующих любовь и романтику – набирает обороты в Китае, пишет агентство ANSA. Индустрия подарков, не знающая чем удивить искушенных клиентов, предлагает желающим преподнести светящихся насекомых своим возлюбленным в качестве сувенира, передает Newsru.com. «Это абсолютно неприемлемая коммерция», – считают представители WWF. Стоимость одного светлячка в Китае колеблется от €0,50 до €1. Обычно их продают десятками, в специальных темных банках с окошками и отверстиями для воздуха. Однако, как отмечает издание, насекомые, крайне чувствительные к перемене влажности и температуры, нередко гибнут еще до того, как попадают в руки покупателям. «Я ловлю около 3 тысяч светлячков за один раз, – объяснил изданию продавец. – Порядка 1,6 тысяч умирают по пути в город, что является огромно экономической потерей». Как отметил коммерсант, особой популярностью пользуются «тропические» светлячки, примечательные тем, что все их особи, слетевшиеся вместе, вспыхивают и гаснут одновременно.