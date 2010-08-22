Писатель-фантаст Рэй Брэдбери празднует 90-летний юбилей

Сегодня писателю-фантасту Рэю Брэдбери, при жизни ставшему классиком жанра в литературе, исполняется 90 лет, сообщает ИТАР-ТАСС. Брэдбери является автором более 500 удивительно ярких повестей, рассказов, сценариев и статей. «Чтобы дожить до 90 лет, нужно всецело любить жизнь, - заявил в обращении к поклонникам мэтр фантастики. - Я любил и люблю каждый день моей жизни. Я помню, как я родился, и даже помню себя в утробе матери. Хочу, чтобы вы оглянулись назад в свое прошлое. Может быть, вы сможете стать такими же великими любителями жизни, как и я. Смысл жизни - в любви. Это вам мой подарок». Поклонники творчества писателя обратились к городскому совету Лос-Анджелеса с предложением каждый год отмечать «неделю Брэдбери» с 22-го по 28 августа. Заслуги писателя отмечены национальной медалью искусств США и именной звездой на Аллее славы Голливуда. Гильдия писателей Америки посвятила 90-летию соавтора 75 кинопроектов и выпуск собственного журнала WrittenBy.